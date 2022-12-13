في ذكرى وفاتها.. «بهيجة حافظ» أول ممثلة مصرية تظهر على الشاشة

تحل اليوم الذكرى الـ39 لوفاة الفنانة «بهيجة حافظ»، التي توفت في 13 ديسيمبر عام 1983، وولدت في الأسكندرية، عام 1908، حيث تألقت فيها في أكثر من مجال فني، فقد سبقت كلمة «أول» الكثير من مهنها الفنية، كما لقبت بـ«رائدة صناعة السينما»، كونها أول امرأة تظهر على الشاشة.

تستعرض «الوطن» لمحات من حياة بهيجة حافظ الفنية، وذلك خلال السطور التالية:

نشأت «بهيجة حافظ»، في بيت أشبه بمعهد الموسيقى، لأن أبويها وأخواتها جميعا يجيدون العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، فهكذا تأثرت بالبيئة العامة، التي تملأ البيت، ونشأت محبة للفن من ضغرها، لتبدأ العزف في عمر الرابعة، وتلقت تعليمها بمدارسة «الفرنسيسكان»، ثم مدرسة «الميردي دييه» بالإسكندرية.

أول مؤلفة موسيقى في السينما مصرية

سافرت بهيجة حافظ، بعد ذلك الى باريس لتحصل على دبلوم في التأليف الموسيقي في عام1930، لتكون أول سيدة مصرية تقوم بتأليف الموسيقى التصويرية في السينما المصرية، كما أنها فنانة مصرية ألفت مقطوعات موسيقية، أذاعتها العديد من المحطات العالمية في أوروبا وأمريكا، كما كانت أول موسيقية مصرية تنضم لجمعية المؤلفين بفرنسا، وهي من أسست أول نقابة خاصة بالموسيقيين، لتكون أول نقيبة لها.

التحاق بهيجة حافظ بمجال التمثيل

شاركت «بهيجة حافظ»، في مجال التمثيل، لتقوم ببطولة فيلم «زينب» الصامت في عام 1930، الذي أخرجه المخرج «محمد كريم»، لتكون أول ممثلة مصرية تظهر أمام الجمهور في السينما المصرية، لتقرر بعدها أن تخوض تجربة الإنتاج السينمائي، فأسست أول شركة إنتاج سينمائي في مصر، وأنتجت العديد من الأفلام، التي شاركت في أكثر من مسابقة عالميا، أشهرها فيلم «الضحايا والاتهام»، وعملت مع أكبر الفنانين، مثل حسين رياض وفاطمة رشدي في فيلم «العزيمة»، وهي التي ظهرت في أكثر المشاهد شهرة في فيلم «القاهرة 30»، فكانت هي صاحبة دور السيدة التركية، التي كانت تلقي خطبة عربية مكتوبة باللغة اللاتينية في الحفل الخيري، الذي حضره أبطال الفيلم.

أحاطت حياتها بالفن من جميع الجوانب، فقد حرصت على خوض معظم التجارب الفنية، فعملت في مجال المونتاج، والإخراج، كما صممت أزياء سينمائية لأكثر من فيلم، وجعلت من بيتها صالونا ثقافيا في عام 1959، تردد عليه العديد من الشعراء والموسيقيين والفنانين.