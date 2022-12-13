«التخطيط» تصدر تقريرًا عن مستهدفات الخدمات الثقافية بخطة 2022-2023

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مستهدفات الخدمات الثقافية بخطة العام المالي الحالي 2022-2023، إذ قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الرؤية التنموية لقطاع الخدمات الثقافية تَتبلور حول تأسيس منظومة قيم ثقافيّة إيجابيّة في الـمُجتمع، تُمكِّن الإنسان الـمصري من الوصول إلى وسائل اكتساب الـمعرفة، وتفتح الآفاق أمامه للتفاعُل مع مُعطيات العالـم الـمُعاصِر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري الـمصري، وأن تكون الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مُضافة للاقتصاد القومي.

الـمشروعات الـمُستهدفة بقطاع الخدمات الثقافية بخطة 2022-2023

أشار تقرير وزارة التخطيط، إلى أهم الـمشاريع الـمُستهدفة في قطاع الخدمات الثقافية بخطة عام 2022-2023، التي تتمثل في استكمال مشروع تطوير شبكة البنية المعلوماتية المتكاملة واستكمال ميكنة الخدمات الرقمية ورقمنة المحتوي الثقافي، تجديد تجهيزات قطاع الإنتاج الثقافى، تطوير ورفع كفاءة مبنى المجلس الأعلى للثقافة، إحلال وتجديد مسرح الحديقة الدولية، تطوير متحف سراي الجزيرة بالقاهرة في قسم الزمالك، اقتناء أعمال فنية، تطوير الـمتاحف، شراء مكتبات مُتنقلة تابعة لـمكتبة مصر العامة، إحلال وتجديد قصور ثقافية، تطوير وتجهيز مسرح البالون، رقمنة فروع مكتبة مصر العامة.

انضمام 13 منارة ثقافية إلى منظومة العمل

تطرق التقرير إلى أهم إنجازات القطاع خلال عام 2021، ومنها انضمام 13 منارة ثقافية إلى منظومة العمل (المرحلة الأولى من تطوير قصر ثقافة الإسماعيلية، متحف محمود خليل وحرمه بعد التطوير، قصر ثقافة العريش بعد عشرة أعوام من الغلق، تطوير ميدان الـمحطة بطنطا، افتتاح مكتبة مصر العامة في دمياط، وبيتين ثقافة بالبحر الأحمر، ومسرح الدكتورة نهاد صليحة، والـمبنى الجديد للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون في الجيزة، وقصر ثقافة جديد بالدقهلية).

مشروع «أهل مصر» لنشر الخدمات بين أبناء الوطن

أضاف التقرير، أن وزارة الثقافة تبنّت مشروع «أهل مصر»، لنشر الخدمات بين أبناء الوطن، خاصة في المناطق الحدودية ودمجهم مع أبناء الـمناطق الأخرى للفئة العُمرية من 18 إلى 35 سنة، من خلال ثلاثة مُلتقيات، يتضمّن الأول: تنظيم 17 أسبوعًا ثقافيًا استفاد منه 1.9 ألف شاب من مُختلف الـمحافظات، بالإضافة إلى تنظيم 161 جولة سياحية للمناطق الآثرية والتُراثية وورش تدريبيّة لتعليم فنون الحِرف والمّشغولات اليدوية والخياميّة وغيرها، ويتعلق الثاني بالمُلتقى الثقافي السابع لشباب أهل مصر في أسوان، وشارك به 87 شابًا.