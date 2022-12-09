محافظ كفر الشيخ يتفقد إدارة التخطيط العمراني برفقة وفد من جامعة الإسكندرية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والوفد المرافق لهما من أساتذة وطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وممثلي نقابة المهندسين بكفر الشيخ برئاسة المهندسة بثينة الحسيني، نقيب المهندسين، مقر الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، في إطار إعدادهم لمشروع تخرج عن تطوير وتنمية مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

الهيكل التنظيمي للإدارة العامة

واستعرضت المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، الهيكل التنظيمي للإدارة العامة، والمكون من 4 إدارات وهي إدارة التخطيط العمراني «التنسيق الحضاري - تطوير العشوائيات - متابعة تنفيذ المشروعات»، ولكل إدارة دورها في منظومة العمران، علاوة على تكاملهم فيما بينهم، والتكامل مع الإدارات ذات الصلة مثل الجيومكانية والمراكز التكنولوجية والاستثمار وغيرها من الإدارات بالمحافظة، كما تم عرض نماذج لعمل كل إدارة على حدة.

آلية تحديث المخططات التفصيلية لقرى المحافظة

أما بالنسبة لإدارة التخطيط العمراني، تم عرض آلية تحديث المخططات التفصيلية لقرى المحافظة، حيث تم إعداد هذه المخططات عام 2008 فور صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشكل يدوي، وحفاظاً على هذه المخططات وتماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي تم دراسة تحويل هذه المخططات إلى شكل رقمي ليسهل التعامل معها، وذلك من خلال رفع كفاءة مهندسي الإدارة بالتدريب على برنامج Gis بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ممثلة في المركز الإقليمي للتخطيط، وتم الانتهاء من تحديث 50% من إجمالي قرى المحافظة المخططة، والبالغ عددها 201 قرية خلال 6 أشهر بفريق عمل التخطيط العمراني، علاوة على دور الإدارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في مراجعة الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة، وكذا أحوزة العزب، وأيضاً العمل بمنظومة تعديل المخططات التفصيلية لمدن وقرى المحافظة في إطار حوكمة منظومة العمران.

أعمال التصميم العمراني لشوارع وميادين المحافظة

وبالنسبة لإدارة التنسيق الحضاري، تم عرض بعض مخرجات الإدارة من أعمال التصميم العمراني والإظهار لشوارع وميادين مدن المحافظة والمشروعات التصميمية الأخرى، مثل مشروع مسار العائلة المقدسة، ومشروع تطوير كورنيش مدينة مصيف بلطيم، والحديقة المركزية، وساحة ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي بدسوق، ومداخل بعض المدن، فضلاً عن مشروع إعداد دليل لمدينة فوه لما تتمتع به من طبيعة عمرانية ذات طابع معماري مميز يتطلب الحفاظ عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

تطوير عدة مناطق بكفر الشيخ

أما بالنسبة لإدارة تطوير العشوائيات، تم عرض دور الإدارة بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية «تطوير العشوائيات سابقاً»، حيث تم تطوير عدة مناطق بينها منطقتي ميت علوان وسخا بمدينة كفر الشيخ، وذلك لإحلال وتجديد البنية الأساسية من شبكة كهرباء ومياه وصرف صحي ورفع كفاءة شبكة الطرق سواء بالرصف أو الإنترلوك، ويجري حاليا إعداد مشروع لتطوير منطقتي دحروج وأبو راس بمدينة دسوق، وبالنسبة لإدارة متابعة تنفيذ المشروعات فهي قائمة على متابعة تنفيذ كافة المشروعات، وخاصة مشروعات التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.

وفد جامعة الإسكندرية يُشيد بإدارة التخطيط العمراني

وأشاد وفد جامعة الإسكندرية بعمل الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة كفر الشيخ وكافة إداراتها، ومدى التكامل فيما بينهم وبين الإدارات الأخرى، وكذا لقيام الإدارة بعمل فني مدروس بشكل منظم وبفريق عمل مميز من الشباب، ويمثل أفضل صورة لتطبيق الجانب النظري مع الجانب العملي تحت قيادة واعية داعمة للشباب وبما يحقق رؤية الدولة والمصلحة العامة وصولاً لرضا المواطن.