التخطيط: التعاون مع الاتحاد الأوروبي أثمر عن إنجازات استثنائية في استراتيجية السكان

شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ندوة «مراجعة السنوات الأربع»، التي عقدها صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم، حيث أكد أنّ الندوة تسلّط الضوء على المستوى المتميز للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، والإنجازات الاستثنائية التي حققها دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر، منذ إطلاقه رسميًا في مارس 2019.

تحسين خصائص السكان

وتطرّق نائب وزيرة التخطيط، إلى الرابط بين دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا العام، حيث يهدف المشروع إلى زيادة استخدام تنظيم الأسرة طوعيًا، القائم على الحقوق من خلال تحسين توفير خدمات وأدوات تنظيم الأسرة، وتعزيز الحوكمة السكانية، والتي تتسق بشكل ملحوظ مع التنمية الشاملة، موضحًا أنّ المنظور الذي يتبناه المشروع يتمثل في تحسين خصائص السكان من خلال تقديم حوافز إيجابية لتغيير دوافع النساء لزيادة الإنجاب.

تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

وأكد كمالي، حرص الحكومة المصرية على زيادة تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تمثل قضايا والتحديات السكانية أولوية قصوى لتخطيط السياسات والتنمية في مصر، حيث تنفذ الحكومة مشروعات رائدة لتنمية الأسرة، وكذا مشروع حياة كريمة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأثني كمالي على التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان، بضمان متابعة السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب، مشيرًا إلى أنّ مصر لديها تاريخا رائعا من التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ولفت إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة توافر البيانات والإحصاءات الديموغرافية في جميع أنحاء مصر، وتحسين استخدام بيانات التعداد لتحقيق تخطيط أفضل للسياسات القائمة على الأدلة وفهم القضايا السكانية، مؤكدًا أنّ الهدف الأساسي الذي يتم التأكيد عليه، يتمثل في تحقيق التنمية السكانية وتحسين نوعية الحياة للجميع دون ترك أحد خلف الركب.

وفيما يخص الاتفاقية التنفيذية بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد كمالي دعم الوزارة إبرام الاتفاقية بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الموضحة في مشروع تنمية الأسرة المصرية ورؤية مصر 2030.

وتناول كمالي الحديث بشأن مذكرة التفاهم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز القاهرة الديموغرافي، موضحًا أنّ الوزارة تتبنى مذكرة التفاهم المقترحة مع مركز القاهرة الديموغرافي، حيث تأتي في إطار تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية.

وأشار إلى اقتراح مشروع مذكرة تفاهم بين الصندوق والمركز الديموغرافي بالقاهرة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتعزيز وتوفير إطار للتعاون وتسهيل الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا التطلع للتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، لتطوير حملة شاملة للأعراف الاجتماعية وتغيير السلوك حول الحجم الأمثل للأسرة والقيم والعادات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية التي تؤثر على تكوين الأسرة والإنجاب وأدوار الجنسين.

وأكد نائب وزير التخطيط، أهمية استخدام وسائل الإعلام وتعبئة المجتمع لزيادة الوعي وتوسيع المشاركة بين الجماهير المستهدفة، حيث يأتي ذلك في إطار المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.