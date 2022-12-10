2017 بداية التخطيط لـ«القاهرة الإخبارية».. وأحلام صُناع القناة بلا حدود

«المستحيل ليس مصرياً.. تحية لسواعد رجال تحدوا الزمن وانطلقوا بالحلم، والقادم أجمل وأقوى بفضلكم»، بهذه الكلمات عبر أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة الإعلامية، عن جهود طاقم العمل الذى عمل على الإعداد والتخطيط وتنفيذ القناة باستوديوهاتها، بالإضافة إلى الموقع الإخبارى الذى يعمل على مدار الـ24 ساعة.

وكشف أحمد الطاهرى، فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الفكرة لم تكن وليدة اللحظة، ولكن التفكير المؤسسى للمشروع بدأ منذ عام 2017، بعد أزمة «كورونا»، ثم تطور الأمر، وجاء توجيه من مجلس إدارة الشركة المتحدة بإعادة فتح الملف مرة أخرى، وتجددت الفكرة فى يونيو 2021، ليبدأ التنفيذ فعلياً فى يونيو 2022 على قدم وساق من جميع الكوادر الإعلامية.

القناة لديها شبكة مراسلين بمختلف دول العالم يقدمون تغطيات لدور مصر على الأجندة الدولية

وأشار إلى أن التكليف جاء من مجلس إدارة الشركة المتحدة بأن المجموعة بما تملكه من كوادر تعمل على تدشين قطاع إخبارى يكون قادراً على المنافسة فى المجال الإقليمى، وتدخل القناة للمنافسة من اليوم الأول.

وتغطى الخريطة البرامجية الجوانب الإخبارية، وتقدم تحليلات معمقة لها، منها برنامج «ملف اليوم»، الذى يتناول قضية بشكل تحقيقى مفصل، و«مطروح للنقاش»، وهو برنامج يتفاعل مع الجمهور العربى فى كل ما يمس قضاياه، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزى، وبرنامج «هذا المساء» للإعلامى محمد عبدالرحمن، ويناقش حصاد القصص الإخبارية على مدار اليوم، وبرنامج «ثم ماذا حدث»، وبرنامج «واجه الحقيقة» للكاتب الصحفى عادل حمودة، بخلاف نشرات الأخبار التى تقدم على شاشة القناة على مدار الساعة لاستعراض أبرز الأحداث، بالإضافة إلى قراءة يومية لعناوين الصحف العالمية.