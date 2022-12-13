القبض على ربة منزل بتهمة صرف معاش والدها المتوفى في الإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بإدخالها الغش والتدليس على إحدى الهيئات الحكومية والإستمرار فى صرف المعاش المستحق لها عن والدها المتوفى "دون وجه حق" وهو الأمر الذى مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة المشار إليها.

ضبط المتهمة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة المذكورة وأمكن ضبطها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.