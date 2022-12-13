81 ألف جنيه إيرادات «تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد خلال 24 ساعة

حقق الفنان حسن الرداد، نجاحا كبيرا بفيلمه الأخير «تحت تهديد السلاح»، إذ احتل الفيلم المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة الأخرى، وحقق ما يقرب من 81 ألف جنيه، أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

وحقق فيلم «تحت تهديد السلاح» إجمالي مليون و700 ألف جنيه، منذ طرحه بدور العرض، إذ استقر صناع الفيلم على عرضه منذ ما يقارب الشهر، وحقق نجاحا كبيرا، وحصل على إشادة الجمهور والنقاد.

أحداث فيلم تحت تهديد السلاح

وتدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، في إطار من الأكشن والإثارة حول رجل يبحث عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

ينافس فيلم «تحت تهديد السلاح» عددا من الأفلام بدور العرض، ولكنه احتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة، واستطاع أن يحصد على ردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد .

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

الفيلم من بطولة حسن الرداد وشيرين رضا ومي عمر وبيومي فؤاد وأحمد بدير وعمرو عبدالجليل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.