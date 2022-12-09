454 ألف جنيه إيرادات 6 أفلام في شباك التذاكر.. «تحت تهديد السلاح» المتصدر

حققت الأفلام المعروضة بدور السينما حاليًا، نحو 454 ألف و211 جنيه، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، تصدر قائمتها فيلم «تحت تهديد السلاح»، بإيرادات 169 ألفا و553 جنيهًا، بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، بيومي فؤاد، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

فضل ونعمة

وحقق فيلم «فضل ونعمة»، في شباك التذاكر، أمس، إيرادات بلغت 120 ألفًا و917 ألف جنيه، بطولة هند صبري، ماجد الكدواني، سيناريو وحوار أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

هشتاج جوزني

وجاء فيلم هشتاج جوزني، في المركز الثالث بإيرادات تقدر بـ 105 آلاف و881 جنيه، بطولة أمير المصري، مايان السيد، صابرين، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، دينا، محمد محمود، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج عصام نصار.

كيرة والجن

وحقق فيلم كيرة والجن، إيرادات 20 ألفًا و588 جنيهًا، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، روبي، أحمد كمال، سلوى عثمان، تامر نبيل، للكاتب أحمد مراد عن رواية 1919، إخراج مروان حامد.

فيلم بحبك

وحقق فيلم بحبك للفنان تامر حسني، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس بلغت 18 ألف و742 جنيه، بطولة هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت إسماعيل تيخا، تأليف وإخراج تامر حسني.

عمهم

كما حقق فيلم عمهم وفقًا لإيرادات يوم الخميس 18 ألفًا و530 جنيهًا، بطولة محمد إمام، محمد سلام، محمد ثروت، باسم سمرة، محمد لطفي، الشحات مبروك، أيتن عامر، هدى المفتي، تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي.