مليون و600 ألف جنيه.. إجمالي إيرادات «تحت تهديد السلاح» لـ «حسن الرداد»

نجاح كبير حققه الفنان حسن الرداد بفيلمه الأخير «تحت تهديد السلاح»، حيث احتل الفيلم المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة الأخرى، وحقق ما يقرب من 109ألف جنيه، أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

وحقق فيلم «تحت تهديد السلاح» إجمالي مليون و600 ألف جنيه، منذ طرحه بدور العرض، حيث استقر صناع الفيلم على عرضه منذ ما يقارب الشهر، وحقق نجاحاً كبيراً، وحصل على إشادة الجمهور والنقاد.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

وتدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، في إطار من الأكشن والإثارة، وتبدأ بجريمة قتل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

ويشارك في الفيلم بجانب الفنان حسن الرداد عدد من الفنانين، منهم شيرين رضا ومي عمر وبيومي فؤاد وأحمد بدير وعمرو عبدالجليل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.