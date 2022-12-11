«تحت تهديد السلاح» للفنان حسن الرداد يتصدر إيرادات السينما خلال 24 ساعة

يواصل فيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد، تصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، متفوقًا على باقي الأفلام التي تعرض الآن منذ الأيام الأولى من طرحه.

ونجح فيلم تحت تهديد السلاح، أمس، من تحقيق إيرادات بلغت 87.975 جنيها، حسبما أكد محمود الدفراوي، مدير شعبة التوزيع السينمائي بغرفة صناعة السينما، لـ«الوطن»، ويشارك في الفيلم بجانب الفنان حسن الرداد عددٌ من الفنانين، منهم شيرين رضا ومي عمر وبيومي فؤاد وأحمد بدير وعمرو عبدالجليل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

فيلم فضل ونعمة فى المركز الثاني

وجاء في المركز الثاني فيلم فضل ونعمة بإيرادات بلغت 65.505 جنيهات، والفيلم شارك فى بطولتة ماجد الكدوانى وهند صبرى ومحمود حافظ ومحمد رضوان وياسمين العبد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي امام.

وفي المركز الثالث حل فيلم هاشتاج جوزني، وحقق إيرادات بلغت 57.157 جنيها، والعمل شارك في بطولته مايان السيد، وأمير المصري، وعدد آخر من الفنانين.