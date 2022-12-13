مجلس الشيوخ يوافق على أهداف مشروع قانون إنشاء «صندوق مصر الرقمية»

واصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، إذ شهدت الجلسة البرلمانية الموافقة على المادة الثانية من مشروع القانون التي تتضمن يهدف الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والتروّيج لها ودعم وتنمية وتطوير أليات المنظومة الرقمية، وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.

صندوق مصر الرقمية

كان مجلس الشيوخ قد وافق على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على: يُنشأ صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

أكّد التقرير البرلماني أنَّ مشروع القانون جاء تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.

تطوير البنية التحتية

وأشارت إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويسهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.