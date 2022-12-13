«صحة سوهاج»: تطعيم 85.8% من المستهدفين بحملة مكافحة شلل الأطفال

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بسوهاج عن تطعيم 780 ألف و 276 طفل ضد مرض شلل الأطفال من إجمالي الأطفال المستهدف تطعيمهم، ضمن فعاليات الحملة القومية بنسبة 85.8٪ حتى الآن، إذ يبلغ إجمالي المستهدفين من سن يوم حتى خمس سنوات بسوهاج 909 ألف و682 طفل.

زيادة عدد الفرق الثابتة والمتنقلة

وقال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة صحة سوهاج، إنّه تم زيادة عدد الفرق الثابتة والمتنقلة من 2561 فريقا إلي 2717 بجميع مراكز المحافظة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للحملة، وعقد اجتماع يومي لتقييم أداء فرق التطعيم، وتلافي أي معوقات تواجه أعمال الفرق، موضحًا استمرار أعمال الحملة حتى مساء غد الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الجاري.

تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الحملة

وقام الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، بالتشديد قبل بدء الحملة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء أداء الحملة، والالتزام بها على أكمل وجه، كما وجه بضروره تذليل كل العقبات والصعاب التي تواجه عمل الفرق على الفور، مشددا على أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال.