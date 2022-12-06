«صحة سوهاج» تبدأ تسليم العمل لخريجي المعهد الفني.. 14 مستندًا مطلوبًا

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، بدء تسليم خريجي المعهد الفني الصحي دفعة 2021 العمل بمديرية صحة سوهاج وفقا لقرار رقم 739 لسنة 2022، على أن يبدأ تسلم الأوراق المطلوبة بداية من غد الأربعاء لأبناء مراكز جهينة وطما، ولأبناء مراكز دار السلام وجرجا والمنشاة وساقلتة والبلينا يوم الخميس المقبل.

وجرى تحديد يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الجاري لأبناء مراكز طهطا وسوهاج، والإثنين 12 ديسمبر الجارى لأبناء مراكز المراغة وأخميم.

الأوراق المطلوبة لتسلم التكليف

وكشفت مديرية الصحة بسوهاج، عن الأوراق المطلوبة من خريجي المعهد الفني الصحي لاستلام التكليف بعدة مستندات يجب أن تكون جميعها الأصل، منها:

- شهادة الميلاد كمبيوتر.

- شهادة التخرج.

- شهادة المعادلة للجامعات الخاصة.

- شهادة الامتياز.

-الموقف من التجنيد للذكور.

- صحيفة الحالة الجنائية.

-الرقم التأميني من مديرية التأمينات بشارع المدارس.

- إقرار الذمة المالية.

-استمارة (111) والتى يتم استخراجها من العيادة التخصصية بجوار مستشفى سوهاج التعليمى بالمدينة الطبية.

-7 جنيهات دمغة عادية من البريد فئة 1 جنيه من مكتب بريد ناصر بجوار المديرية.

-استمارة 103 من المكتبة.

-2 صورة للبطاقة الشخصية، على أن تكون سارية لمدة لاتقل عن 6 أشهر.

-2 دوسية أوراق.

-4 صور حديثة.

موعد انتهاء قرار التكليف

جدير بالذكر أنه وفقا لمديرية الصحة بسوهاج، من يمر على قرار التكليف الصادر له ثلاثة أشهر من يوم 14 نوفمبر 2022 يعد القرار لاغيا.