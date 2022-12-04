صحة سوهاج: فحص 111 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية

أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم فحص نحو 111 ألف مواطن ضمن 5 مبادرات من مبادة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والتي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.

وقال «النجار» إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكد أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الـ5 مبادرات شملت:

أولا: مبادرة «صحة المرأة»

تأتي لدعم صحة المرأة المصرية حيث من خلالها تم فحص ما يقرب من 70 ألف سيده خلال شهر نوفمبر لعام 2022 حيث تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

ثانيا: مبادرة «صحة الأم والجنين»

مبادرة صحة الأم والجنين تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف، حيث تم فحص 5 آلاف 251 سيدة خلال المبادرة وذلك في نوفمبر 2022 .

ثالثا: مبادرة «السمعيات»

تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصا على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص أكثر من 10 آلاف طفل وذلك خلال شهر نوفمبر لعام 2022 حيث تهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

رابعا: مبادرة «الاعتلال الكلوى»

تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية وتم فحص 25 ألف و220 مواطن خلال شهر نوفمبر 2022 حيث و تقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التي تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

خامساً: مبادرة «كبار السن 65 سنة وما فوق»

في مبادرة كبار السن، 65 سنة وما فوق، تم فحص 525 مواطن من خلالها وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى وهى (سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا)، والتي تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، و الاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية «الأنيميا، السمنة».