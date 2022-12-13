رئيس وزراء أوكرانيا يبحث مع «الطاقة الذرية» نزع السلاح من محطة «زابوريجيا»

بحث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، الخطوات الإضافية اللازمة لنزع السلاح من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، خلال لقائهما في باريس.

جاء ذلك على هامش زيارة عمل لفرنسا يجريها رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال والسيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا، وعدد من المسؤولين في الحكومة الأوكرانية.

وقال شميهال، في بيان وفقا لوكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية اليوم الثلاثاء، «ناقشنا الخطوات اللازمة لنزع السلاح من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وأكدت أنه من الضروري وقف الإجراءات غير القانونية لروسيا فيما يتعلق بالمحطة في أقرب وقت ممكن».

شميهال: نزع السلاح من محطة زابوروجيا هو النقطة الأولى في خطة السلام

وأشار رئيس الوزراء الأوكراني، إلى أن نزع السلاح من محطة زابوريجيا هو النقطة الأولى في خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جهته، أطلع جروسي، رئيس الوزراء الأوكراني على خطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال بعثات فنية منتظمة إلى جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية في المستقبل القريب، قائلا إن هذا سيؤدي إلى زيادة كبيرة في السلامة التقنية والتكنولوجية.