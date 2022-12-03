المدفعية الروسية تدمر عددا من مواقع القوات الأوكرانية في زابوريجيا

دمرت المدفعية الروسية، مواقع للقوات الأوكرانية في «زابوريجيا» جنوب شرقي البلاد، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

لجنة دولية: الأزمة الأوكرانية لها تأثير مدمر على حقوق الأطفال

وقالت لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أنشأها «مجلس حقوق الإنسان»، إن الأزمة الأوكرانية، لها تأثير مدمر على حقوق الأطفال وحياتهم، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأوكرانية.

وأوضحت «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» في تقرير، أن اللجنة أربت قلقها إزاء الوضع المدمر الذي لا يزال يؤثر على حقوق الأطفال وحياتهم.

نائبان روسيان يطرحان مشروع قانون لحظر استخدام أبجديات غير السيريلية

وفي روسيا، أحيل مشروع قانون طرحه النائبان أولجا كوفيتيدي وسيرجي تسيكوف، إلى «مجلس الدوما» الروسي، لحظر استخدام أبجديات غير السيريلية في الدعاية والإعلانات التجارية، باستثناء أحرف «أو-في-زد».

وأعرب النائبان كوفيتيدي وتسيكوف،عن ثقتهما بأن اللغة والخط يحددان بالدرجة الأولى الانتماء إلى الثقافة والمجتمع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال السناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، عبر «تليجرام»، إن «برلين» لديها مشاكل ليس فقط في الطاقة وكرة القدم بحيث كانت تعتبر رائدة في أوروبا في وقت قريب، مضيفا عبر «تليجرام»، إن الأمر مختلف بالفعل.

وجاءت تعليقات السناتور بوشكوف، على الخلاف بين وزارتي الدفاع والمالية الألمانية، حول تمويل شراء الذخيرة لتعويض المستنفد من «برلين» في أوكرانيا.

ومن أستراليا، قالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، إن أوروبا ليست قوية بما يكفي، للتصدي لروسيا في أوكرانيا، دون دعم أمريكي، مضيفة إن القارة الأوروبية بحاجة لدعم خطوط دفاعها، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي وقت سابق، حذرت «لندن» على لسان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لصحيفة «تليجراف» البريطانية، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يستغل محادثات السلام التي تحدث عنها بخصوص «كييف»، لإعادة تجهيز قوات بلاده وإرسال المزيد من الذخيرة إلى أوكرانيا قبل شن هجوم آخر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال كليفرلي، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» لا يلمس استعداد بوتين للحوار حول التسوية في أوكرانيا، مضيفا لصحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، إن من الصعوبة الحديث عن إمكانية إجراء مفاوضات في 2023.

من جانبه، قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، في مؤتمر صحفي بـ«برازيليا»، إن الأزمة الأوكرانية، ليست ضرورية.