«المناخ العالمي»: حياة الإنسان ترتبط بالحفاظ على الكائنات من الانقراض

تشارك وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15، الذي يعقد في كندا وتستمر أعماله حتى الـ 19 من ديسمبر الجاري، وقال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام خبراء الاتحاد العرب، إن اجتماعات الـCOP، سواء فيما يتعلق بالمناخ أو التنوع البيولوجي تبنى على التوصيات السابقة للمؤتمرات، لافتًا إلى أن الاتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، واتفاقية رامسار لأراضي المستنقعات والحفاظ على أنواع الطيور المهاجرة، يرتبطون ببعض ارتباطا شديدا.

الحفاظ على الكائنات الحية له دور هام في حماية الإنسان

وأضاف علام في مداخلة هاتفية على فضائية «DMC»، أن مصر عقدت بقيادة الرئيس السيسي أحد مؤتمرات الـ COP التنوع البيولوجي في شرم الشيخ قبل تنظيمها مؤتمر المناخ بـ 4 سنوات، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد يعتقدون أن الطيور المهاجرة وانقراض بعض الأنواع شيء ثانوي ليس له أهمية على غير الصواب، إذ أن الحفاظ على الأنواع والكائنات الحية، بداية من الكائنات الدقيقة بالتربة التي تنتج غذاء الإنسان وحتى الطيور العملاقة كالنسور والطيور الجارحة وغيرها لها دور في حماية الإنسان.

انقراض أي من أنواع الكائنات الحية ينتج عنه ظهور أنواع جديدة من البكتيريا والفيروسات

وأكمل مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام خبراء الاتحاد العرب، أن انقراض أي من أنواع الكائنات الحية ينتج عنه ظهور أنواع جديدة من البكتيريا والفيروسات التي تصاحبها اضرار جسيمة على الإنسان، لافتًا إلى أهمية مشاركة مصر في مثال هذه الاتفاقيات يعزز من مكانة مصر كما تنعكس على قيمة التمويل الدولي الذي يمكن لمصر التقدم به.