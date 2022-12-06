العالم يقترب من لقاح ضد الإيدز.. وأستاذ في علم الفيروسات: أمل جديد للمرضى

نشرت دراسة طبية حديثة على موقع «هيلث لاين»، المهتم بشؤون الصحة، اقتراب العلماء من التوصل إلى لقاح فعال ضد مرض نقص المناعة البشري، المعروف باسم مرض الإيدز لأول مرة، إذ يتمكن اللقاح من صنع أجسام مضادة للمرض بجسم الإنسان، وقالت الدكتورة سماح لطفي أستاذ الفيروسات والمناعة بالمعهد القومي للأورام، إنّ فيروس الإيدز من الفيروسات التي تنتقل للإنسان عن طريق الدم مثل فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي b وc، التي يصاب بها العديد من الأشخاص نتيجة العدوى أثناء إجراء العمليات الجراحية أو نقل الدم، ولا تقتصر العدوى على الاتصال الجنسي كما يعتقد البعض.

أمل جديد للعالم

وأضافت «لطفي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على فضائية «extra news»، أنّ نتائج الدراسة تشير إلى قرب توصل العلماء إلى لقاح ضد فيروس الإيدز، وهو ما يعطي الأمل للكثير من المصابين، إذ تعتبر هذه المحاولة نتيجة محاولات سابقة استمرت على مدار أكثر من 40 عاما، مشيرة إلى وجود أكثر من مليون حالة سنويًا من المصابين، إذ وصل عدد المصابين بفيروس الإيدز في العام الماضي إلى 28 مليون شخص على مستوى العالم.

مليون مصاب بالإيدز سنويًا

وأوضحت أستاذ الفيروسات والمناعة بالمعهد القومي للأورام، أن نتائج هذه الدراسة تقع ضمن 20 دراسة أخرى، تجري التجارب للوصول إلى لقاح لفيروس الإيدز، كونها الطريقة الأمنة للتصدي لهذا الفيروس، إذ أنه إلى الآن ليس له علاج ويظل يتطور داخل الجسم البشري بصورة كبيرة حتى يؤدي إلى الوفاة.