إقبال على شراء قميص وأعلام المغرب في كأس العالم: «كلنا ورا أسود الأطلس»

صباح يوم المباراة، تتزين الشوارع والمقاهي بأعلام دولة المغرب انتظارًا لبدء مباريات المغرب التاريخية بكأس العالم، بعد تأهله إلى الأدوار المُتقدمة بكأس العالم قطر 2022، حيث وصلت إلى الدور نصف النهائي في إنجار تاريخي لأفريقيا والدول العربية، ووقت المباراة، تكتظ الشوارع والمقاهي بالمصريين لمشاهدة المباراة، لدرجة تشعر معها أنها مباراة للمنتخب المصري.

إنجار المنتخب المغربي، انتشر في شوارع مصر، فأقبل المصريون على شراء القميص الخاص بالمنتخب المغربي والأعلام، لتشجيعهم قبل مواجهة فرنسا في الدور نصف النهائي، فانتعشت سوق القمصان الرياضية، وحققت مبيعات كبيرة.

محمد سمير، صاحب محل للملابس الرياضية، أكد لـ«الوطن» أن هناك إقبال كبير وعالمي على شراء أقمصة منتخب المغرب، وذلك منذ تأهلهم إلى الدور ثمن النهائي: «كأس العالم حدث عالمي وصعود المغرب للدور ده حدث تاريخي فلازم يزيد معاه شراء تيشرت المنتخب خاصة من المغاربة، المصريين وكلنا ورا أسود الأطلس».

إقبال على شراء قميص «المغرب»

العديد من المصريين أقبلوا على شراء قميص المغرب لتشجيع أسود الأطلس، وفقًا لـ«سمير»، خاصة من الشباب والطلاب: «اشترى مني طلاب مصريين كتير، وكمان سعوديين وأردنيين وكويتيين، وتيشرت المغرب مكنش بيكون متوفر أصلا في البطولات قبل كده، بس اللي عملوه في كأس العالم خلانا نعرضه للبيع».

يصل سعر القميص إلى 175 جنيها، وهو نفس سعر باقي القمصان الخاصة بالمنتخبات الأخرى، مثل فرنسا والأرجنيتن والبرازيل، وفق صاحب المحل: «حرصت على عدم زيادة السعر رغم إن التيشرت مطلوب جدًا الفترة دي وعليه إقبال كبير».

«عبدالمغني» يبيع الأعلام بوسط البلد

محمود عبدالمغني، اشترى العديد من أعلام دولة المغرب من خلال أحد المولات الكبرى، ووقف لبيعها بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وذلك قبل المغرب أمام البرتغال في الدور ربع النهائي، وسيكرر ما فعل قبل مواجهة فرنسا: «إحنا ورا المغرب وإن شاء الله تفوز بالمونديال».