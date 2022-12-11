أحمد موسى يشيد بعدد «الوطن» عن منتخب المغرب: حالة فريدة تحدث لأول مرة

وجَّه الإعلامي أحمد موسى، التحية لجريدة «الوطن»، بعدما أصدرت عددا خاصا، من المقرر طرحه في الأسواق غدا، الاثنين، احتفت فيه بالنجاح غير المسبوق الذي حققه المنتخب المغربي، بعدما أصبح أول فريق عربي وأفريقي يتأهل إلى المربع الذهبي من بطولة كأس العالم.

وقال موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم، من برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «المنتخب المغربي يقدم بطولة رائعة للغاية، لم يحقق أحد ما حققه المنتخب المغربي، الفريق تأهل إلى المربع الذهبي للبطولة لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا».

وأضاف: «جريدة الوطن خصصت عددا عن الانتصار المغربي بعنوان مصر بتفرح.. ديما يا مغرب، 8 صفحات كلها عن المغرب وأسود الأطلس، مفيش جورنال عمل كده، دي حالة فريدة من جريدة الوطن ورئيس تحريرها، أحمد الخطيب، إنهم يعملوا عدد خاص عن منتخب المغرب».