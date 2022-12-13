«التضامن»: حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة تجوب المحافظات

قال الدكتور مجدي حلمي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الحملة الـ16 يوما سميت بهذا الاسم نسبة إلى الـ16 يوما الواقعة ما بين يوم 25 نوفمبر الموافق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ويوم 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الحملة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة لإلقاء الضور على مظاهر وأشكال عنف ضد النساء والفتيات في بلدان العالم أجمع.

اشكال العنف ضد الفتيات تبدأ من قبل ولادتهن

وأضاف «حلمي» في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أطلقت انشطة الحملة يوم 25 نوفمبر وستستمر إلى نهاية ديسمبر، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف إلقاء الضوء على اشكال العنف ضد الفتيات والنساء والتي تبدأ منذ الطفولة المبكرة وحتى قبل ولادتها، إذ أن بعض الأسر لا تكون سعيدة بمجرد معرفتها أن المولودة المنتظر ولادتها هي أنثى، خاصة مع وجود فتيات للأسرة من قبل، وهو ما يجعل الأسرة تفضل إنجاب الذكور وبالتالي لا تستقبل المولودة المنتظرة بصورة طبيعية.

مراحل تعرض الفتيات لدائرة العنف

وأوضح مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن، أن «دائرة العنف» التي تتعرض لها الفتيات تستمر معهم من الولادة وحتى الطفولة والتي تبرز في هذه المرحلة من خلال التمييز بينها وبين أخواتها من الذكور، سواء من حيث المعاملة أو الرعاية أو التغذية أو الإحتياجات المادية، منوهًا عن أن بعض الأسر مازالت ترحم الفتيات من التعليم، يلي ذلك تعرض الفتيات لجريمة ختان الإناث ثم زواج القاصرات وهو زواج الفتيات في سن الـ18عاما.