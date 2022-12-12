استشاري ينصح الفتيات حال تعرضهن للابتزاز العاطفي: استعيني بأسرتك

قال الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية، إن الابتزاز العاطفين عبارة عن حلقة لا تتهي في حالة الاستمرار بالخضوع له، ناصحا الفتيات حال تعرضهن لابتزاز عاطفي أن يبلغن من حولهن ويستعن بالأسرة للتصرف في المشكلة.

وأضاف«هارون»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الأهالي لابد أن يستعينوا بالقانون ولا يتهمون ابنتهم، ويعالجوا المشكلة منعا لتفاقم آثارها، مشيرا إلى أن الفتاة حال شعورها بتفهم أسرتها لما حدث في لحظة عدم استقرار نفسي ينعكس ذلك على ثقتها في نفسها وأهلها.

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن الكثير من محاولات الابتزاز الإلكتروني، تُجبر فيها الفتاة للمارسة أعمال ممنوعة في حال محاولتها لحل المشكلة دون تدخل أهلها، ويجب على الأسرة أن تتفهم المشكلة وتحلها بشكل عقلاني في حال تعرض أي من أبنائهم لخلل أو اضطراب نفسي.