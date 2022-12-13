6 خدمات مجانية من البنوك لذوي الهمم.. باقٍ 48 ساعة

تنتهي البنوك العاملة بالسوق المحلية، الخميس المقبل، من تقديم خدماتها لأصحاب الهمم بشكل مجاني، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، حيث شاركت بنوك: «الأهلي المصري» و«مصر» و«التجاري الدولي» و«المصرف المتحد» و«الزراعي المصري» و«قناة السويس» و«QNB» في فعالية اليوم العالمي لذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات المجانية على مدار أسبوعين.

خدمات البنوك المجانية لذوي الهمم

شملت قائمة الخدمات المجانية المقدمة من البنوك خلال اليوم العالمي لذوي الهمم، فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصروفات، وبدون شرط حد أدنى لفتح الحساب، ولا يشترط سوى إحضار بطاقة الرقم القومي سارية، إلى جانب إصدار بطاقات ميزة مجانا، وغيرها من المميزات.

أبرز المزايا والعروض المجانية بالبنوك

1- فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف، وبدون حد أدنى لفتح الحسابات.

2- إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا، بالنسبة للعملاء الأقل من 16 عامًا.

3- الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS الممنوحة ضمن برنامج الشباب.

4- بالنسبة للعملاء من سن 16 إلى 35 عامًا، يتم فتح الحسابات مع إصدار بطاقة الخصم الفوري الممنوحة، ضمن برنامج الشباب مجانا.

5- يمكن للعملاء من سن 21 إلى 35 عامًا، الحصول على بطاقة ائتمانية، يتم تحديد نوعها وفقًا للحد الائتماني الممنوح للعميل والسياسة والشروط الائتمانية للبنك، مع إمكانية إصدارها مجانا في حالة الحصول على قرض شخصي.

6- محفظة إلكترونية، ويتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى، مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك.

يجدر الإشارة إلى تحديد البنك المركزي المصري، 6 فعاليات خلال العام للبنوك، يمكن خلالها إعلان تقديم عدد من الخدمات المصرفية المجانية، بهدف جذب شرائح جديدة من غير المتعاملين، وتندرج جميعها تحت مبادرة الشمول المالي، وهي: «اليوم العربي للشمول المالي»، وتنطلق في أبريل، و«اليوم العالمي للمرأة» ويعلن عنها في مارس، و«اليوم العالمي للشباب» ويعلن عنها في أغسطس، و«احتفالية عيد الفلاح» في سبتمبر، و«اليوم العالمي للادخار» في أكتوبر، وأخيرا «يوم ذوي الهمم» المعلن عنها حاليا في ديسمبر.