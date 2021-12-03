اليوم العالمي لذوي الهمم.. فرصة حقيقية للتذكير بمطالبهم

يوافق اليوم 3 من ديسمبر، اليوم العالمي لذوي الهمم، الذي يحتفل فيه العالم بذوي الإرادة، وجرى تحديد هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة في عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات، وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.

اليوم العالمي لذوي الهمم يسلط الضوء على دورهم

وأكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم هو فرصة حقيقية للتذكير بمطالبهم، والنظر إليهم باعتبارهم شركاء في الوطن والتنمية، إلى جانب تسليط الضوء على دورهم في المجتمع وآخر المستجدات في مجال الإعاقة.

ومن مزايا اليوم العالمي لذوي الهمم، هي تعريف جموع الناس بمفهوم الإعاقة، وهي عبارة عن حالة في الجسم أو العقل، وتكون نتيجتها أن يواجه الشخص المصاب بتلك الحالة صعوبة في أداء بعض الأنشطة، إلى جانب مواجهة صعوبة في التفاعل داخل المجتمع والعالم من حوله.

شعار الأمم المتحدة في اليوم العالمي لذوي الهمم

ويركز اليوم العالمي لذوي الهمم على تمكينهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وقد شهدت تلك الفئة من المجتمع في مصر، سنوات من الرعاية الرئاسية والدعم الحكومي، ومنها على سبيل المثال، صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 من مجلس النواب، والذي وافق عليه الرئيس السيسي، الذي نص على عدد من الامتيازات لذوي الهمم، تضمن لهم حقوقهم في التعليم والصحة وفرص العمل، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي لهم.

والجدير بالذكر في اليوم العالمي لذوي الهمم، أن أهداف التنمية المستدامة، تناولت أجزاء من قضية الإعاقة، لاسيما الأجزاء المتعلقة بالتعليم والتوظيف وغيره، ويذكر أيضا أن الأمم المتحدة رفعت هذا العام الشعار التالي: «قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع بعد جائحة كورونا».