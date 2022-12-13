«اتحاد العمال» يبحث تطوير سكرتارية العلاقات الخارجية: الكفاءة المعيار الوحيد

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون والعمل الجاد لجميع العاملين بالاتحاد من أجل النهوض به، وعودة ريادته مرة أخرى على المستوى الخارجي، موضحا أن الاتحاد يضم العديد من الكفاءات الإدارية كل في موقعه.

إعادة ترتيب وتطوير السكرتارية

جاء ذلك خلال اجتماع «جبران»، اليوم الثلاثاء، مع سكرتارية العلاقات الخارجية «الدولية والعربية» التابعة للاتحاد عمال مصر، برئاسة الكيميائي عماد حمدي، لبحث آلية العمل خلال الفترة المقبلة، وإعادة ترتيب وتطوير السكرتارية بما يضمن تحقيق أكبر استفادة لخدمة رؤية الاتحاد، وبحضور العاملين بالإدارات التابعة للسكرتارية.

ووجه رئيس الاتحاد، بعمل هيكل تنظمي جديد لكل إدارة تابعة لسكرتارية العلاقات الدولية والعربية، وبشكل أكاديمي وأن يتم توزيع المهام بما يضمن العمل بروح الفريق الواحد.

وتابع «جبران»، بأن الحفاظ على الكيان الكبير هو هدفنا جميعا، وجميع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف، والارتقاء بأنشطته، لخدمة ممثليه بالقطاعات الكبيرة من عمال مصر.

وأكد عماد حمدي، سكرتير العلاقات الخارجية باتحاد عمال مصر، أن هناك تنسيق كامل لتطوير السكرتارية، موضحا أنه يتم الأن الإعداد لعمل دورات تدريبية لجميع العاملين بالسكرتاية لتطوير ورفع كفاءتهم، مشددا على أن الفرصة متاحة للجميع من أجل إثبات كفاءته وتحقيق الهدف المنشود وهو النهوض بأنشطة الاتحاد.

الدور الريادي لاتحاد عمال مصر

فيما اوضح «حمدي»، أن خطة عمل السكرتارية خلال الفترة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية فيما يخص آليات التواصل مع الجهات والمنظمات الخارجية، بما يليق باسم ومكانة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ودوره الريادي في المنطقة العربية، قائلا إن معيار الكفاءة هو التقييم الوحيد والفيصل بين العاملين.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على دراسة وضع كل إدارة تابعة للسكرتارية بصورة منفصلة خلال الفترة المقبلة، مع الإبقاء على الهيكل الموجود الأن بالسكرتاية كما هو، بجانب تكليف محمد مصطفى بتسيير إدارة العلاقات الخارجية التابعة للسكرتارية لحين إعداد التصور النهائي لخطة التطوير.