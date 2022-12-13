تفاصيل طرح محال تجارية ووحدات إدارية في مدينة أسيوط الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن طرح 14 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحة تتراوح من 18و101 مترًا في الأسواق التجارية في المناطق المختلفة في المدينة، و5 وحدات إدارية المهنية بمساحة تتراوح بين 33 و35 مترًا في الأسواق التجارية، ومخبز بمساحة 120 مترًا مقام على مساحة أرض 947 متر في منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية، ‏بعمارات الإسكان الاجتماعي للبيع بالمزاد العلني.

موعد إجراء المزاد العلني

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد المزاد العلني في السطور التاليو:

‏- تُعقد جلسة المزاد العلني الساعة 12:00 ظهرا بمقر الجهاز يوم الإثنين الموافق 16 يناير لعدد 14 محل وصيدلية.

- تُعقد جلسة مزاد علنية يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير لعدد 5 وحدات إدارية ومهنية ومخبز.

نظام السداد

ويتم سداد الوحدات على النحو التالي:

- سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25,000 جنيه لكل محل أو الصيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

- سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10,000 جنيه لكل وحدة إدارية أو مهنية في موعد غايته جلسة المزاد.

- سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 75,000 جنيه للمخبز في موعد غايته جلسة المزاد.

‏- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ رسوم المزاد، وسداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع‬ سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوم المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجله قيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

- يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.