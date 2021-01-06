محافظ أسيوط يلتقي رئيس «مدينة ناصر الجديدة» لمتابعة تنفيذ المشروعات

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، والمستثمر السعودي الدكتور أيمن بن خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورتو جروب؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة، بغرب أسيوط - إحدى مدن الجيل الرابع – وتذليل العقبات وتقديم أوجه الدعم كافة، لاستكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمرحلة الأولى للمدينة؛ لتوفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين، وخلق مجتمع عمراني جديد.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان، وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية، وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندسة ايمان علي محمود، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وهويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، والنائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، ومحمد نصير، المدير الإقليمي للمبيعات، وعماد رجب، مدير مشروع بورتو أسيوط.

وأعلن محافظ أسيوط، خلال اللقاء، دعمه الكامل لجذب استثمارات جديدة بمدينة ناصر الجديدة، غرب أسيوط، إحدى مدن الجيل الرابع، وتذليل العقبات كافة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة بالمدينة، وتحقيق تنمية اقتصادية، موجها بسرعة نهو مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية للمرحلة الأولى بالمدينة بجودة وكفاءة، وتوفير عوامل جذب للمواطنين، وخلق مجتمع عمراني جديد.

وأشار «سعد» إلى زياراته المتعددة لمدينة ناصر الجديدة، للوقوف على استكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها، ومتابعة معدلات التنفيذ لجذب الاستثمارات والتنمية بها، منها تفقد أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بالمدينة، التي تقام على مساحة 31 فدانا بطاقة قدرها 25 ألف مترا مكعبا، بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل.

كما تابع المحافظ أعمال تنفيذ محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت، وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل، بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه، وكذلك نسب التنفيذ بالمشروع، مشيدا بمعدلات الانجاز والجهد المبذول من الشركة المنفذة، بالإضافة إلى تفقد موقع إنشاء مشروع بورتو السكني، وجامعة بدر الدولية.

من جانبه، أعرب نائب مجلس إدارة شركة بورتو، عن شكره وتقديره لمحافظ أسيوط، لدعمه لمدينة ناصر وتشجيع الاستثمار بها، وخلق عوامل جذب للمواطنين، معلنا ضخ استثمارات كبيرة بالمدينة ستصل إلى 4.3 مليار جنيه، لإقامة تجمع سكني كبير على مساحة 78 فدانا، فضلا عن 25% توسعات جديدة.

واستمع الدكتور أيمن بن خليفة، إلى شرح من المهندس أيمن علي رجب، مدير المشروع، الذي أشار إلى أن المشروع يشمل الفيلات والوحدات السكنية ومدرسة دولية وفندق ومستشفى ومول ونادي رياضي، وجميع مستلزمات التجمعات العمرانية الجديدة؛ لإحداث تنمية حقيقية، وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق في المرحلة الأولى من المشروع، والتي ستستمر لمدة 3 سنوات.