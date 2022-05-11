ترخيص 15 سيارة ميكروباص لنقل أهالي مدينة أسيوط الجديدة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وذلك بمقر الجهاز بمدينة أسيوط الجديدة للوقوف على سبل جذب استثمارات جديدة لمدينة وتحقيق الجذب السكاني للمدينة، وذلك بحضور محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس علي شحاتة، نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

ترخيص 15 سيارة ميكروباص لنقل المواطنين

وأعلن محافظ أسيوط خلال اللقاء، دعمه الكامل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، فضلا عن موافقته على ترخيص 15 سيارة ميكروباص لنقل المواطنين إلى وداخل مدينة أسيوط الجديدة لتلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين المقيمين بها وتسهيل حركة الانتقال.

تحسين الخدمات للمواطنين

وأكّد «سعد» أنَّ خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة، لافتًا إلى أنَّ مدينة أسيوط الجديدة تأتي ضمن المدن الحضارية على مستوى الجمهورية، إذ يتوافر بها كل الخدمات اللازمة لسبل الحياة وتم تزويدها بالعديد من الخدمات لجذب عدد أكبر من السكان وتنظيم منظومة النقل لتسهيل حركة المواطنين إلى المدينة وداخلها وتشجيعهم على الإقامة بها.

أعمال توسعة وتطوير الطريق

ولفت إلى البدء في أعمال توسعة وتطوير طريق أسيوط الجديدة الحر، بطول 10.5 كم، وتتضمن توسعة وازدواج الطريق ليتكون من 3 حارات بكل اتجاه ويربط القرى المجاورة للطريق عن طريق بعض الأنفاق التي لا تعوق الحركة المرورية، وتساهم في منع الحوادث المرورية في مداخل القرى، مؤكدًا على اهتمام الدولة بالمدن الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوفير كافة الخدمات بها وتوفير كل متطلبات سكانها.

استثمارات 6 مليارات جنيه

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنَّ المدينة تم إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000 على مساحة 30.3 ألف فدان، ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة وتجاوزت استثماراتها 6 مليارات جنيه، وتضم منطقة تكنولوجية أقيمت على مساحة 40 فدانا، وتم إنشاء المرحلة الأولى منها وتضم تجمعات سكنية جديدة بلغت 59 ألفا و164 وحدة سكنية، وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 ألفا و688 وحدة، وتم تخصيص عدد 4278 وحدة منها، وجار تنفيذ 240 وحدة، فضلاً عن 139 عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي تم افتتاحها وجار طرحها للمواطنين عن طريق وزارة الإسكان.