وزيرة التضامن تتفقد المنازل المطورة بقرية الفارسية في إسنا.. وتسلم صيادين مراكب

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تلتزم ببذل كل الجهود، لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتحقيق التنمية الشاملة، بجميع مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، والعمل على تحسين حياة أهالي الريف ورفع جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأضافت «القباج»، أن الوزارة تتطلع في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى مزيد من الشراكات مع مؤسسات العمل الأهلي، لتوفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوفير سبل العيش وتمكين الفئات الأولى للرعاية.

جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الأقصر، إذ استهلت الزيارة بلقاء المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة، بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وكرم صبرى محمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر.

وعقب ذلك، توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قرية الفارسية بإسنا، إذ شهدت احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بافتتاح قرية الفارسية مركز إسنا بالأقصر، بعد إعادة تطويرها، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وكانت أعمال تطوير قرية الفارسية بالأقصر، بدأت تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي وقعته مؤسسة صناع الخير للتنمية واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، داخل ديوان عام الوزارة قبل عدة أشهر.

تفقد المنازل بعد تطويرها

وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعي ومرافقيها خلال الزيارة، جولة لتفقد المنازل التي جرى إعادة تطويرها، وتسليم مفاتيحها لأصحابها، كما تفقدت المشروعات متناهية الصغر، وسلمتها لأصحابها، وهي عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد والشباك.

كما استمعت لشرح تفصيلي عما جرى بالقافلة الطبية، التي تم إعدادها لتوقيع الكشف الطبي على العيون، وإجراء العمليات الجراحية للحالات، من خلال مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى، وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية وتسليم النظارات وإجراء العمليات بالمجان تماما.

وأثنت القباج، على الجهود التي تم بذلها من أجل إعادة إعمار المنازل، وكذلك الخدمات الموجودة بها، مؤكدة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم الجهات التنفيذية من أجل توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.