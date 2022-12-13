10 معلومات عن مشروع ازدواج طريق «أسيوط - ديروط» الزراعي ضمن «حياة كريمة»

بدأت محافظة أسيوط في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق «أسيوط - ديروط» الزراعي، الذي تضمن مركز منفلوط بطول 15.4 كم وبتكلفة بلغت 300 مليون جنيه ضمن مشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بحسب تصريحات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن مشروع ازدواج طريق أسيوط - ديروط الزراعي:

-ازدواج طريق «أسيوط – ديروط» الزراعي بقطاع مركز منفلوط بطول 15.4كم.

تكلفة المشروع

- تكلفة مشروع ازدواج 300 مليون جنيه لتلك المرحلة من مركز منفلوط وحتى مركز القوصية ضمن

- مشروع ازدواج الطريق ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى.

- يعمل المشروع على استكمال شرايين التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

- يجري حاليا مرحلة أعمال تطهير ورمي التربة الزلطية وتوسعة الطريق وإزالة الإشغالات وكافة المعوقات من جانب الطريق لاستكمال الأعمال.

المرحلة الأولى تستغرق 6 أشهر

- يستغرق المشروع 6 أشهر للمرحلة الأولى، والتي تشمل المسافة من مدينة أسيوط حتى مركز منفلوط.

- سيساهم المشروع في تشجيع الاستثمار ودعم الحركة الاقتصادية بالمحافظة والحفاظ على أرواح المواطنين من حوادث الطرق المتكررة.

- سيخدم المشروع الحركة المرورية بمراكز أسيوط ومنفلوط والقوصية وديروط وجميع القرى على جانبي الطريق.

- تكلفة المشروع بالكامل من مركز أسيوط وحتى القوصية يبلغ 600 مليون جنيه بإجمالي أطوال 33.4 كم للمرحلتين.

- سيتم خلال تنفيذ المشروع عمل مطبات صناعية على الطرق المؤدية لمداخل القرى على جانبي الطريق منعاً للحوادث ولتهدئة السيارات فضلا عن تركيب البلدورات والنيوجيرسي على جانبى الطريق بالقرب من المنطقة السكنية حفاظاً على أرواح المواطنين.