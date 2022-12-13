وزيرة التضامن تشهد احتفالية افتتاح أعمال تطوير قرية الفارسية بالأقصر

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية تطوير وإعادة إعمار قرية الفارسية التابعة لمركز إسنا في محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وساهمت في أعمال تطوير القرية مؤسسة صناع الخير، و«آي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري.

وبدأت أعمال تطوير قرية الفارسية في الأقصر تنفيذا لبروتوكول تعاون وقعته مؤسسة صناع الخير للتنمية وآي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قبل أشهر.