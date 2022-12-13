«حياة كريمة»: تنفيذ 1136 مشروعا بـ10 مليارات جنيه ضمن المرحلة الأولى بالجيزة

جهود كبيرة ومستمرة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم المواطن المصري في كل احتياجاته، فلم تعد المبادرة الرئاسية مجرد استهداف لتطوير القرى والريف وحتى العمل على إقامة المشروعات التعميرية، بل أصبحت كيانًا متكاملًا وداعمًا للمواطنين في كل ما يحتاجونه، وتحولت لذراع رئيسي للقيادة السياسية والاعتماد عليها من أجل العمل على تنفيذ متطلبات المواطنين وما يواجهونه من أي مشكلات أوصعوبات في الحياة المعيشية، لتصبح «حياة كريمة» أيقونة حقيقية لدعم المواطنين بالجمهورية الجديدة.

«حياة كريمة» هي ملحمة بناء وترجمة حقيقية لكافة مفاهيم حقوق الإنسان

وفي هذا الصدد، قال أحمد شعيب منسق حياة كريمة في محافظة الجيزة، إن «حياة كريمة» هي ملحمة بناء وترجمة حقيقية لكافة مفاهيم حقوق الإنسان، متضمنة حقه بالعيش بحياة كريمة، ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن جهود حياة كريمة بالجيزة تضمنت تغيير شكل هوية القرية المصرية، بحجم إنشاءات تجاوزت الـ 1136 مشروعا، بتكلفة تجاوزت الـ 10 مليارات جنيه.

يتم الآن جني ثمار جهود حياة كريمة بالجيزة بمركزي الصف وأطفيح

وأضاف «شعيب» في مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أنه يتم الآن جني ثمار جهود حياة كريمة بالجيزة بمركزي الصف وأطفيح بالمرحلة الأولى، إذ يتم الآن تسليم بعض المشروعات كمشروعات الشباب والرياضة ومشاريع المدارس وبعض الخدمات التي تم الانتهاء منها، والتي ستدخل الخدمة تباعًا، لكي يستفيد منها المواطنين، منوهًا عن أمن باقي المشروعات سيتم الانتهاء من مراحلها الأولى خلال وقت قصير، وأن المرحلة الثانية من المبادرة ستبدأ قريبًا.