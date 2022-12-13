تطعيم 455 ألف طفل ضد الشلل في كفر الشيخ خلال يومين

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تطعيم 454 ألفا و916 طفلا خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمراكز وقرى المحافظة، بنسبة 86.5%، حتى أمس الاثنين، من المستهدف 525 ألفا و618 طفلاً وطفلة، موجهاً الشكر للفرق والأطقم الطبية، المشاركة في التطعيم.

الحملة مستمرة حتى الأربعاء

وقال المحافظ، إن الفرق الثابتة والمتحركة انتشرت لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض المحافظة، من عُمر يوم حتى 5 سنوات، بدءاً من يوم الأحد الماضي وتستمر حتى غداً الأربعاء 14 ديسمبر 2022، ولمدة 4 أيام، لافتاً أن تلك الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تُنفذها وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصحة العامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

فرق ثابتة بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، والفرق المتحركة المدربة، بمواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية، ومحطات الأتوبيس، والأسواق، وغيرها، بالإضافة للتطعيم بالمنازل، بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.