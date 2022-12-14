«الإسناوي» مِنجد مؤمن بـ«الصنعة»: ورثتها أبا عن جد

لا يزال الإقبال على تنجيد القُطن في صناعة المراتب بشكلها التقليدي، حرفة توارثها أحمد الإسناوي، أباً عن جد، رغم انتشار المراتب الصناعية، كما يقول: «طول ما أنت شغال هيجيلك شغل».

«الإسناوي» الذي يملك ورشة لـ تنجيد المراتب والمفروشات بإحدى قرى محافظة سوهاج، يرى أن الإقبال على شراء المراتب القطنية لا يزال كبيراً، وأن الصنعة لا تزال مربحة طالما صاحبها «شرب الصنعة» أباً عن جد وماهر بها.

مهنة المنجد لم تندثر بل ولا تزال تلقى إقبالاً كبيراً

حسبما يقول «الإسناوي»، «سعر تجديد المراتب القطن الصغيرة جذاب يبدأ من 250 جنيها فقط شاملة الدمور والمصنعية، ويختلف سعر تنجيد المرتبة حسب المقاسات التي تتراوح بين 120 و150 و180 سم والخامات من أنواع الأقمشة والقطن أيضاً، ولا تزال الأسعار في متناول الأيدي للجميع سواء من الطبقة محدودة الدخول وصولاً إلى الطبقة المتوسطة وحتى الأثرياء».

لا غنى عن المراتب القطنية حتى في عام 2022

يرى «الإسناوي» أنَّ المرتبة القطنية صحية لأنها «واخدة حقها» في الصنع، متابعاً: «في عام 2022 لا غنى عن المراتب القطنية، وأي صاحب حرفة يجيدها سيظل عليه إقبال كبير».

وتابع، «لا تزال مهنة المنجد تلقى إقبالاً كبيراً من المصريين، موضحاً أنَّ عمله لا يقتصر على تقديم خدماته لأهالي قريته فقط، بل إنَّه يجوب المحافظات قبلي وبحري باحثاً عن لقمة العيش، ولا يتأخر عن السعي وراءها ولو في أقاصى الصعيد أو الوجه البحري».

سعر المرتبة القطن الجديدة يبدأ من 750 جنيها شاملة الخامات والمصنعية

كشف «الإسناوي»، أن سعر المرتبة القطن الجديدة شاملة الخامات والمصنعية يبدأ من 750 جنيها ويصل إلى 1,050 جنيها فقط، ما يشجع المصريين على العودة إلى شراء المراتب القطنية بديلاً عن الفايبر، وهذا ما يلمسه من الطلب المتزايد على هذا المنتج بجميع محافظات مصر، فالطلب لا يقتصر فقط على القرى والأقاليم بل منتشر بالقاهرة وحتى بالأحياء الراقية.

جهاز العروس لا يخلو من مرتبة ووسادة قطنية و«لحاف»

وعن إقبال «العرائس» على المنجد، أكد أنَّ جهاز العروس لا يزال يعطي الأولوية للمراتب والوسادات القطنة وكذلك الأغطية المحشوة بالقطن والتي تعرف بـ «اللحاف»، وأنَّ التنجيد نوعان، بلدي وفرنجي، والإقبال على كلاهما كبير.