أطفال مصر يبدعون بابتكاراتهم في مسابقة فيرست ليجو ديسكفر بالمتحف الكبير

تنطلق فعاليات مسابقة فيرست ليجو ديسكفر بنسختها المصرية FIRST LEGO LEAGUE Discover في عامها السادس على التوالي للأطفال من 4 حتى 6 سنوات بالمتحف المصري الكبير في محافظة الجيزة، 23 ديسمبر الجاري.

400 طالب يشاركون بالمسابقة

ويشارك بالمسابقة هذا العام نخبة من المؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم في مصر، بما يزيد على 400 طالب من المرحلة العمرية 4 حتى 6 سنوات، يمثلون 80 فريقا من 9 محافظات مصرية، كما يشارك نحو 30 حكما في تحكيم مشاريع الطلاب وأكثر من 50 متطوعا لتنظيم الحدث ومساعدة الطلاب.

وتعتبر فيرست من أكبر المسابقات عالميا في مجال برمجة الروبوت والعلوم والهندسة، ينظمها اتحاد فيرست ليجو FIRST LEGO بالولايات المتحدة الأمريكية، ويجري تنظيمها داخل مصر منذ 18 عاما برعاية مكتبة الإسكندرية ومؤسسة تكنو فيوتشر مصر.

وتعد مسابقة فيرست ليجو ليج ديسكفر FIRST LEGO LEAGUE Discover إحدى مسابقات فيرست المصممة للأطفال من سن 4 – 6 سنوات، وكل عام يجري تقديم تحدٍ جديد ومثير للطلاب.

مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة

وجرى تحديد موضوع المسابقة لهذا العام بعنوان «مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وصديقة البيئة»، إذ تعتبر قضية التغيرات المناخية وتبعاتها الأبرز دوليا، وتحظى باهتمام دولي وبشري واسع المدى نظرا لما تحمله تلك التغيرات المناخية من تهديدات على كوكب الأرض ومستقبل البشرية، لا سيما بعد تناولها بقمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، وما أثمرت عنه تلك القمة من توصيات خاصة بمصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، وكيف أن الطاقة ترتبط ارتباطا وطيدا بتغير المناخ والزراعة وتؤثر في جميع مجالات الحياة، ويقدم الطلاب المشتركين بالمسابقة مشروعاتهم الابتكارية لحل مشاكل الطاقة.

تقوم الفرق بتصميم وتركيب مجسمات من الليجو LEGO المناسب تماما لهذه المرحلة العمرية، التي تمثل فكرتهم لحل المشكلة المطروحة بالمسابقة وتعرضها للتقييم، بالإضافة إلى عرض تقديمي لمهارات الفريق أمام لجنة التحكيم.

الفرق المحلية الفائزة بالمسابقة تستطيع التأهل لتمثيل بلادها في المهرجان الدولي لمسابقات فيرست ليجو بأمريكا World Festival في شهر أبريل 2023 حيث تتنافس فرق العالم للحصول على جوائز قيمة ومنح دراسية، كما يمكن لأي فريق مشارك في البطولة المحلية الحصول على فرصة المشاركة بالبطولة العربية للروبوت 2023 والتي ستقام بدولة قطر في شهر مايو 2023 وبطولات الفيرست ليجو المفتوحة حول العالم في أوروبا أو أفريقيا أو شرق آسيا أو أستراليا.

وجرى اختيار المتحف الكبير لاستضافة المسابقة هذا العام؛ نظرا لأهميته ومكانته الدولية كونه أكبر متاحف العالم للآثار المصرية القديمة، وتعد المسابقة هذا العام ضمن أوائل الفعاليات التي يستضيفها المتحف، وستكون فرصة رائعة للطلاب لإقامة المسابقة داخل هذا الصرح العالمي بأجوائه العريقة التي تعكس تاريخ مصر العظيم.