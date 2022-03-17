مكتبة الإسكندرية تستضيف مسابقة «فيرست ليجو» على مدار 3 أيام

تستضيف مكتبة الإسكندرية بطولة مصر السابعة عشرة، لمسابقة «فيرست ليجو FIRST LEGO League Challenge» التي تنظمها بالتعاون مع مؤسسة «تكنوفيوتشر مصر» الشريك الرسمي لمسابقات فيرست العالمية في مصر، وذلك خلال الفترة من الجمعة الموافق 18 مارس 2022، وحتى الأحد الموافق 20 مارس 2022 بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

100 فريق في مسابقة فيرست ليجو

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، فإن بطولة هذا العام يشارك فيها 100 فريق مكونين من 1000 طالب من 16محافظة، كما يشارك بالتحكيم عدد 60 حكم من أساتذة الجامعة ومهندسين متخصصين، وموضوع البطولة هذا العام تحت عنوان CARGO CONNECT، حيث يتناول الموضوع شحن وفرز، ونقل البضائع من خلال عمل الطلاب علي حل مشاكل تلك المهنة، وإيجاد طرق جديدة يمكن بها فرز وتوصيل السلع والمنتجات من دولة إلي أخرى باستخدام وقت أقصر وتكلفة أقل.

تفاصيل كل فريق

ويتكون كل فريق من 10 طلاب ومدربين، حيث يخوض الفريق اختبارات في العمل الجماعي وكذلك اختبار برمجة وتصميم للروبوت، وأخيرًا يخوض الفريق 3 مباريات باستخدام الروبوت الذين قاموا بتصميمه على مدار 5 أشهر، لتنفيذ عدد 14 مهمة علي ملعب هذا العام، وتلك المهام تمثل عمليات الشحن والتفريغ والنقل والفرز.

أكبر المسابقات العالمية

تعد مسابقات«فيرست ليجو» FIRST LEGO أكبر المسابقات العالمية، وأكثرها شهرة في مجال برمجة الروبوت، والعلوم والهندسة، حيث ينظمها إتحاد فيرست ليجو بالولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع شركة LEGO Education بالدنمارك لتحفيز الجيل الجديد من طلاب المدارس على الاهتمام بالعلوم، والتكنولوجيا والهندسة والتفكير العلمي، والابداع لمواصلة التعلم والعمل مستقبلًا في هذه المجالات.

وبرنامج المسابقة يطرح على الطلاب المشاركين كل عام مشكلة حقيقية تواجه عالمنا، لتعمل الفرق على إيجاد حلول لها من خلال البحث العلمي، والتفكير النقدي والابداعي. حيث يقوم كل فريق بتقديم حل إبداعي مبتكر يحل مشكلة العام.

وأوضحت المكتبة أن الجهات الممثلة لمنظمة «فيرست ليجو» في كل دولة تقوم بعمل بطولة محلية لمسابقات فيرست ليجو تشارك فيها الفرق من داخل هذه الدولة، ويتأهل فريق من كل دولة لتمثيل بلاده في المهرجان الدولي لمسابقات فيرست ليجو بأمريكا World Festival، حيث تتنافس فرق العالم للحصول على جوائز قيمة ومنح دراسية تقدمها أكبر المؤسسات والهيئات العلمية الدولية.

ويمكن لأي فريق مشارك في البطولة المحلية المشاركة أيضا في البطولة العربية المفتوحة للروبوت، والتي ستقام في شرم الشيخ في يوليو 2022، وكذلك بطولات مسابقات الفيرست ليجو المفتوحة حول العالم، والتي ستقام هذا العام في البرازيل في شهر أغسطس.