رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح مؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربية

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ مؤتمر «الشرق الأوسط الدولي لنظم القوى الكهربية MEPCON 2022»، والذي تُنظمه كلية الهندسة في دورته الـ23، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء حتى بعد غد الخميس الموافق 15 ديسمبربأحد فنادق القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس اللجنة القيادية لمؤتمر «ميبكون»، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق، وعمداء الكليات.

محاور النسخة 23

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن النسخة الأولى لهذا المؤتمر عُقدت عام 1989 ونظمته جامعتي القاهرة وأسيوط، وهذه النسخة هي الثالثة والعشرين وتُنظمها كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ للمرة الأولى، بمشاركة 23 دولة، وحضور عدد من المؤسسات العلمية والصناعية، ونقابة المهندسين بكفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش كل ما يخص هندسة القوى الكهربية بداية من التوليد ثم النقل وانتهاء بتوزيع الطاقة الكهربية، وما يرتبط بها من وسائل التحكم وطرق رفع الكفاءة وسبل الوقاية، مضيفاً أن المؤتمر يشمل عددًا كبيرًا من الجلسات العلمية لمناقشة الأبحاث المقبولة بعد التحكيم، بالإضافة إلى عدة محاضرات يلقيها متخصصون من مصر ومن خارجها، ويتخلل المؤتمر معرض لمنتجات الشركات العاملة في مجالات هندسة القوى الكهربية والراعية للمؤتمر.

تبادل الخبرات وإنجازات البحث العلمي

وأضاف «هليل»، أن مثل هذه المؤتمرات العلمية تتيح الفرصة للتبادل والتفاعل بين خبرات وانجازات البحث العلمي في هذا المجال بما يقدم بشكل علمي وفي إطار متميز، وأن هذا المؤتمر يعد أقدم المؤتمرات الدولية التي تعقد في مصر في هندسة القوى الكهربية، حيث تحتفل هذه الدورة بمرور ثلاثة وثلاثين عامًا على انطلاقه منذ دورته الأولى التي انطلقت في عام 1989، استضافته خلال هذه الفترة عدة جامعات مصرية، ويقوم بإدارة تنظيم هذه المؤتمرات لجنة قيادية من كبار أساتذة التخصص يمثلون مختلف الجامعات الحكومية المصرية، ممن شغلوا مواقع كبيرة وممن يتمتعون بخبرات إدارية وعلمية واسعة وشاركوا بدورٍ فاعل في إدارة دورات المؤتمر عبر تاريخه.