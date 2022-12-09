«اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ»: نسعى لحل المشكلات والتوعية بالحقوق والواجبات

قالت هاجر أشرف، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، ورئيس اتحاد الطلاب الجديد بالجامعة، عضو «أسرة طلاب من أجل مصر» الفائزة في انتخابات الاتحادات الطلابية، إن الوصول لكل الطلاب لحل مشاكلهم هو هدفها في المرحلة المقبلة.

عقد اجتماعات دورية لتوعية الطلاب بالحقوق والواجبات

وأضافت «أشرف»، في بيان لها، أنه سيتم الانتظام في عقد اجتماعات دورية لتوعية الطلاب بالحقوق والواجبات، كما سيتم الوصول إلى كل طالب لتنفيذ مطالبه، وسيتم أيضاً تنفيذ خطة إدارة الجامعة بالتوسع في الأنشطة الطلابية التي تفيد طلاب جميع الكليات، متمنية من الله التوفيق، وإعلاء اسم اتحاد طلاب الجامعة بين جميع الاتحادات الطلابية في الجامعات الأخرى.

عرض مقترحات الطلاب والقضايا

وأوضحت «أشرف»، أن أعضاء مجلس الاتحاد الجُدد سيكون لهم لقاءات دورية مع إدارة الجامعة، لعرض مقترحات الطلاب والقضايا التي تشغلهم، والعمل على حل مشاكلهم المختلفة.

كما وجهت «أشرف»، الشكر إلي أعضاء المجلس للعام الجامعي السابق لجهودهم المبذولة في أداء مهامهم، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، وإيصال آراء واقتراحات الطلاب والطالبات إلى إدارة الجامعة، كما قدمت الشكر أيضاً إلي زملائها على ثقتهم ودعمهم.

وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، أمس الخميس، فوز الطالبة هاجر أشرف عبد الله، بكلية الذكاء الاصطناعي بمنصب رئيس اتحاد الطلاب، وفوز الطالب أبانوب إبراهيم، بكلية التربية، بمنصب نائب رئيس الاتحاد، فضلاً عن فوز أعضاء «أسرة طلاب من أجل مصر» بمقاعد مجلس اتحاد طلاب الجامعة واتحادات الطلاب في جميع كليات الجامعة.