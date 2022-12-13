أهالي المحلة يشيعون جثمان ضحية الـ50 جنيها.. صديقه طعنه على المقهى «صور»

شيع أهالي منطقة سكة طنطا، التابعة لمدينة المحلة الكبرى، جثمان الشاب خالد سلطان، بعد انتهاء إجراءات تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر بن الخطاب عقب صلاة العشاء، ودُفن الشاب بمقابر الششتاوي، وسط حالة من الحزن والأسى خيمت على ذويه وأصدقائه.

ندب الطب الشرعي

وكانت النيابة العامة بمدينة المحلة الكبرى، قررت تحويل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وندب الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطب الشرعي، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط «عبد الله. ا»، 21 عاماً، والمتهم بقتل الشاب خالد سلطان في نهاية العقد الثالث من العمر، مستخدماً سلاح أبيض «سكين» حال جلوسهما بأحد المقاهي، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، واقتراض المجني عليه مبلغ 50 جنيها وامتناعه عن سدادها.

وتم اقتياد المتهم إلى ديوان عام قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الرأي القانوني

وقال محمد طارق العريان، المحامي والخبير القانوني، أن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هو الإعدام أو السجن المشدد طبقا لنص قانون العقوبات، ويتم الحكم في كل قضية، بحسب القيد والوصف.