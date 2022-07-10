جريمة بشعة في المغرب.. شاب يقتل صديقه بـ«سكين» الأضحية

يحتفل الشعب المغربي اليوم بعيد الأضحى المبارك، لكن أجواء السعادة بالعيد خيمت عليها جريمة بشعة ارتكبها شاب في العشرين من عمره، عندما أقدم على قتل صديقه، مساء أمس، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما انتهت بإنهاء حياته، خلال ليلة حمراء، استُخدم فيها سكين العيد أو «الأضحية».

الجريمة بدأت بمشادة كلامية تطورات لعراك بالأيدي

وذكر موقع «فبراير» المغربي، تفاصيل جريمة القتل التي وقعت في مدنية الكارة التابعة لإقليم برشيد، حيث قال إن الجاني لم يرق له التطاول من قبل الضحية، لتحدث بينهما مشادات كلامية، وتتطور لاحقا إلى عراك بالأيدي انتهى بسقوط قتيل.

وكشف الموقع المغربي، أن الجاني كان سكرانا وقت ارتكاب الجريمة وحدوث المشادة بينه وبين صديقه.

الجاني طارد صديقه حتى أرداه قتيلا بسكين العيد

وأوضح الموقع المغربي، أن الجاني استخدم سكين العيد الذي كان سيُستخدم للأضحية، في مهاجمة صديقه، حيث طارده ووجه له ضربة على مستوى الصدر ليسقط بعدها قتيلا على الفور.

وألقت قوات الدرك الملك المغربي، القبض على الجاني، وتم نقل القتيل إلى مستودع الأمورات بالمستشفى المحلي، وذلك بقرار من النيابة العامة المختصة التي أمرت بذلك.

ويأتي عيد الأضحى 2022 في المغرب، مخالفا للمملكة العربية السعودية وغالبية الدول العربية والإسلامية التي احتفلت بعيد الأضحى أمس، إذ أعلن المغرب عدم ثوبت رؤية هلال شهر ذي الحجة لديه يوم الأربعاء التاسع والعشرين من يونيو.