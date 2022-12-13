شاب يقتل صديقه بسبب 50 جنيها في الغربية.. «استلفها ورفض يسددها»

أقدم شاب على قتل صديقه بطعنات متفرقة في الوجه والصدر، بسبب خلاف مالي على 50 جنيها، وذلك في أثناء جلوسهما علي أحد المقاهي، بمنطقة إسو، التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطارا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من المقدم أحمد الشهاوي، مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع شاب في العقد الثاني من العمر، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين زميله، أثناء جلوسهما على أحد المقاهي، بمنطقة اسو بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل شاب يدعى خالد سلطان في العقد الثاني من العمر، إثر إصابته بعد طعنات بواسطة سلاح أبيض «سكين» على يد آخر يدعى «عبدالله اليماني» ويبلغ من العمر 21 عامًا، أثناء جلوسهما علي أحد المقاهي، بمنطقة إسو، بعد خلاف نشب بينهما بسبب مبلغ مالي قدره 50 جنيهًا، كان المجني عليه اقترضها من الجاني، ورفض سدادها.

نقل الضحية إلى المستشفى

وتم نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام، في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

عقوبة المتهم

وقالت أسماء زيان، المحامية والخبيرة القانونية، أن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هو الإعدام أو السجن المشدد طبقا لنص قانون العقوبات، ويتم الحكم في كل قضية علي حسب القيد والوصف.