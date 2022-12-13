بايدن: الأسر الأمريكية تشعر ببعض التحسن بعد الإجراءات الأخيرة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك بعض التحسينات التي شعرت بها الأسر الأمريكية، وكذلك انخفاض في أسعار الغذاء، وهذه الأخبار تهم معظم الأسر في أنحاء البلاد، وبالتالي من المهم أن نضع الأمن الغذائي في سياق الحديث.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في مؤتمر نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن التضخم ينخفض، وهناك بعض الأسعار تنخفض، وهذه أخبار جيدة للجميع، وخلال الأشهر الماضية، رفعنا الأجور والرواتب أكثر من ارتفاع الأسعار، وسنعمل على الحد من التضخم، وإعادته إلى معدلاته الطبيعية.

وتابع أنه منذ جائحة كورونا، كانت هناك بعض المعاناة وبعض التصرفات وردود الفعل التي اتخذناها، وتم وضع استراتيجية اقتصادية جديدة، مبنية على أسس اقتصادية ثابتة منذ 22 شهرًا، ومقارنة باليوم، نرى فاعلية هذه الآليات، وكان هناك بعض الإجراءات الأخرى، التي أتاحت أكثر من 10 ملايين فرصة عمل جديدة.