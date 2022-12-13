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أستاذ قانون دولي لقناة القاهرة الإخبارية: مؤتمر باريس لإعادة إعمار أوكرانيا ضروري

كتب:

محمد أسامة رمضان
05:36 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
أوكرانيا

أوكرانيا

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن المؤتمر المنعقد حاليا في باريس لإعادة إعمار أوكرانيا، ضروري لكي لا تستمر الأزمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه إذا استمرت الحرب، لا تكون الأضرار غير قابلة للرجعة، إذ يجب إعادة البناء من الآن، لكي يضع الحد من آثار الحرب، ولكي يتمكن الشعب الأوكراني من الرجوع لحياته العادية.

وتابع أستاذ القانون الدولي: «لكن في خطة الإعمار التي قدرت كمساعدة بمليار دولار كخطوة أولية، يحسب أن لكل إعادة إعمار سيكون وراءها ضرب وقصف روسي، كما أن عملية الكر والفر موجودة أيام الحرب لكي يكون الموقف واضحا من أن أوروبا تريد أن توقف روسيا بالعقوبات وإعادة الإعمار وهو سلاح من أسلحة الحرب الحالية حتى لا تتمادى روسيا».

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