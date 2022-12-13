محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تسعى للعودة بقوة إلى القارة الأفريقية

قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد محارم، إنه منذ 8 سنوات، كانت الدورة الأولى من القمة الأمريكية الأفريقية في ظل إدارة أوباما، وفي ظل ترامب، غابت الإدارة الأمريكية بشكل واضح جدا عن التواجد في أفريقيا، ما أتاح الفرصة بشكل واضح وملموس، للتغلغل والتواجد الصيني والروسي بشكل مكثف.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التواجد الصيني كان بشكل اقتصادي ومنتجات وتبادلات واستثمارات، والجانب الروسي بشكل تسليح وبيع أسلحة في دول النزاعات، فإدارة بايدن بعد 8 سنوات أدركت أنه لابد أن تتحرك سريعا وتعود لإفريقيا كما كانت.

وتابع أن الاجتماع الذي سيحضره 49 من قادة أفريقيا، يؤكد هيمنة وقوة السياسة الأمريكية، عندما تريد العودة للمشهد، فمنذ أيام كانت القمة العربية الصينية، وهو دليل ضعف للتواجد الأمريكي في الساحة الدولية، كما أن هناك وعودا بأن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية مع القارة الإفريقية، وأن تتاح الفرصة للاتحاد الإفريقي أن يكون ممثلا في قمة العشرين، وهو ما أتاح فرصة كبيرة للاقتصاد الإفريقي أن ينمو ويزدهر.