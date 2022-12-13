الرئيس الأمريكي: البطالة انخفضت لـ3.2% ونعمل على الحد من معدلات التضخم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية، يمكنها ريادة القطاعات الصناعية عالميًا، وهناك حاجة للاستثمار في البحث والتطوير في مجالات الطاقة وغيرها من المجالات ذات الأهمية، وانخفاض البطالة إلى حد كبير وصلت الآن لـ3.2%.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في مؤتمر له نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم: «هذا من خلال حد العجز الذي كانت أمريكا تعاني منه بتريليونات الدولارات».

ولفت إلى اتخاذ جميع الطرق التي تؤدي إلى تحقيق النجاحات لتعزيز النمو الاقتصادي، وأن الحد من التضخم يعمل على استقرار الأسواق ودعم النظام الاقتصادي ورفع الأجور والرواتب، وعلى المدى البعيد يمكن دعم وتعزيز الاقتصاد.

وأوضح أن في خطته خلق استثمارات تاريخية، واستثمارات بمئات الدولارات، من خلال بناء المصانع الجديدة في الولايات المتحدة، التي ستوفر فرص العمل، وزيادة هذه الفرص، تقدم زيادة في معادلة الناتج المحلي بملايين الدولارات سنويًا.