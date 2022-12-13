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الرئيس الأمريكي: نقر تشريعات توفر العديد من فرص العمل

كتب:

محمد أسامة رمضان
07:24 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن خطته تحد من تكلفة الدواء والعلاج وإنتاج الطاقة وأسعار الوقود ودعم الأسر الأمريكية، وذلك من خلال إقرار التشريعات التي توفر العديد من فرص العمل.

انخفاض معدلات الإصابة بالسكر 

وأضاف الرئيس الأمريكي، في مؤتمر له نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء: «على سبيل المثال انخفضت معدلات الإصابة بمرض السكري؛ وذلك من خلال توفير الأدوية والعلاج بسعر مخفض، وهو أحد الإجراءات اللازمة التي تمس الأسر والعائلات الأمريكية للتغلب على الأمر وتوفير الأموال شهريا».

دعم الأمن الغذائي

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه في شهر يناير سوف تكون هناك بعض الإجراءات لدعم الأمن الغذائي وتخفيض أسعار الغذاء، وكذلك الأمر يتعلق بالقطاع الصحي والطاقة، وهناك بعض الإجراءات لدعم استقرار الدولة وتوفير جميع الخدمات للشعب الأمريكي.

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بقلم محمد أسامة رمضان