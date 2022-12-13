استكمال محاكمة 3 متهمين بخطف قاصر وتهديدها بالسلاح في شبرا الخيمة غدا

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تخصيص جلسة الغد لمحاكمة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في خطف واستغلال الأحداث المشردين وسرقتهم كرها عنهم، لاستكمال المرافعة عن المتهم الثالث، حيث يُحاكم المتهمون في قضية خطف قاصر والتعدي عليها.

وصدر القرار في محكمة جنايات شبرا الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي وشيرين صلاح حمدي ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

المتهمون خطفوا طفلة

وكشفت تحقيقات القضية رقم 5943 لسنة 2013 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1382 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، عن أن المتهمين «أحمد ح م»، 45 سنة، ميكانيكي سيارات، مقيم في بيجام قسم أول شبرا الخيمة، و«محمد أ ع»، 30 سنة، بائع متجول، ومقيم بترعة الشابوري قسم ثان شبرا الخيمة، و«محمود ص م»، 27 سنة، عامل، ومقيم بمنشية عبد المنعم رياض بقسم أول شبرا الخيمة، بخطف وآخر مجهول المجني عليها قاصر تدعى «عنايات ط ع»، بطريق الإكراه بأن قاموا بالإمساك بها عنوة واصطحابها بعيدا عن الأهالي لمكان مهجور.