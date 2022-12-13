رئيس منطقة مطروح لكرة القدم: اللاعب سامي سعيد توفى بسكتة قلبية ولم يبتلع لسانه

أكد عطا الله رزق، رئيس منطقة مطروح لكرة القدم، أن لاعب نادي مطروح سامي سعيد توفى نتيجة إصابته بهبوط في الدورة الدموية، وسكتة قلبية مفاجئة، نافيا ابتلاع اللاعب لسانه، وذلك بعد صدور تقرير طبي من مستشفى مطروح العام يوضح أسباب الوفاة.

أقدم لاعب في نادي مطروح

وقال «عطا الله»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن لاعب مطروح سامي سعيد أقدم لاعبي الفريق، وعمره 42 عاما، ويلعب في النادي منذ عام 1997، وكان يلعب بجواري في الملعب بنفس النادي، ونحن زملاء منذ سنوات طويلة.

سكتة قلبية

من جانبه، أعلن حمد فرج، رئيس نادي مطروح، أن «سعيد» توفى في الدقائق الأخيرة من المباراة، وتم نقله إلى مستشفى مطروح العام، ووقّع مفتش الصحة الكشف الطبي على اللاعب، وتبين وفاته بسكتة قلبية نتيجة هبوط في الدورة الدموية.

دعم أسرة سامي سعيد

وأوضح «فرج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تواصل بين منطقة مطروح لكرة القدم والنادي والاتحاد المصري لكرة القدم، للوقوف بجوار أسرته، لأنهم جزء لا يتجزأ من النادي، خاصة أنه متزوج ولديه 4 أطفال.

عزاء اللاعب

ولفت إلى أن جميع لاعبي الفريق في حالة حزن شديد، وهم الآن متواجدون أمام منزل اللاعب لتلقي العزاء، بحضور جميع الرياضيين في مطروح، وأبناء القبائل التي ينتمي لها لاعب مطروح رحمه الله.