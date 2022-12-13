المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع يواصل أعماله في جدة

جمع المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع في نسخته الثانية والذي أقيم في محافظة جدة مطلع الأسبوع الجاري تحت شعار "رحلة نحو المستقبل الجديد"، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أكثر من 100 موهوب وموهبة من 30 دولة حول العالم، حيث تقود المملكة أول مبادرة من نوعها ، تتمثل في إطلاق أول منصة عالمية تسهم في صناعة حلول للتحديات والصعوبات التي يواجهها العالم برؤية الموهوبين الإبداعية، واستشراف المستقبل الجديد وتنميته.

وأوضح نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي وتطوير الأعمال بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الدكتور نزيه العثماني أن المؤتمر ضم عددا من الآيدياثونات، وهي عبارة عن سباقات لجمع الأفكار المميزة، تضم 100 موهوب وموهوبة اختيروا بعناية من 30 دولة حول العالم، وقسم السباق إلى 9 جلسات،كل جلسة لها تحدي مختلف،تتنافس الفرق كلها لطرح أفضل الأفكار،وفي نهاية المطاف كل تلك الأفكار تخدم وصناعة وبناء منصة عالمية تقوم برعاية الموهوبين حول العالم،ونتطلع أن يقوم الموهوبون بصناعة المنصة لتخاطبهم أيضا.

وأضاف في تصريحات صحفية هناك عناصر لبناء المنصة،تتمثل في كيفية استقطاب الموهوبين، وما هي الخدمات التي تقدمها المنصة لتمكن الموهبين من البقاء فيها،وكيفية استقطاب الشركات لدعم تلك المنصة ،وكيف تسويق تلك المنصة على الموهوبين ،والمسمى الصحيح لها،وماهو نموذج العمل الخاص بها، والاتفاقية بين المنصة والموهوب كيف ستكون،وكذلك بين المنصة والجهة الراعية والداعمة لها " لافتا إلى أن كل تلك العناصر مهمة لبناء المنصة بطريقة معينة لتخدمهم مستقبلا،وبالتالي الموهوبين هم قلب المنصة وبالتالي هم من يصنعها.