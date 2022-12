فيلم «Interstellar» يعود للسينمات السعودية.. ويزيح «Wakanda Forever»

استطاع فيلم «Interstellar» إزاحة فيلم «Wakanda Forever» من صدارة شباك التذاكر السعودي، والذي استمر في المركز الأول لمدة 3 أسابيع، ليتراجع الأسبوع الحالي إلى المركز الثاني، وذلك وفقا للحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على «تويتر»: «الفيلم المعاد إصداره Interstellar يدخل Top 5 شباك تذاكر السينما السعودية ويتصدرها، متجاوزًا فيلم Wakanda Forever الذي استمر معنا في صدارة القائمة لثلاث أسابيع متواصلة».

وبدأت السينمات السعودية، إعادة عرض فيلم «Interstellar» إنتاج عام 2014 على شاشتها مرة أخرى، بعد 8 سنوات على عرضه الأول، وهو من إخراج كريستوفر نولان وبطولة عد من نجوم هوليوود من بينهم ماثيو ماكونهي وآن هاثاواي وجيسيكا شاستاين، وحصل الفيلم على عدد من الجوائز منها جائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية.

«Violent Night» يدخل قائمة الـ«Top 5».. و«Black Adam» يتراجع للمركز الأخير

وفي المركز الثالث بشباك التذاكر السعودي، جاء فيلم «The menu»، متراجعا مركزا واحدا عن الأسبوع الماضي، بينما تلاه فيلم «Violent Night» في المركز الرابع وذلك في أسبوعه الأول بالسينمات، وكان المركز الخامس في قائمة الـ «Top 5» للأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينما السعودية، من نصيب «Black Adam» بطولة دوين جونسون الذي كان في المركز الثالث الأسبوع الماضي.

3 أفلام جديدة في السينمات السعودية

ويشهد الأسبوع الحالي عرض مجموعة جديدة من الأفلام في السينمات السعودية، من بينها فيلم «Triangle Of Sadness» تأليف واخراج روبين أوستلوند، بالإضافة إلى فيلم الأكشن «Detective Knight Redemption» من إخراج إدوارد جون دريك وبطولة بروس ويليس، كما يعرض فيلم الرسوم المتحركة «Puss in Boots the Last Wish» من بطولة أصوات النجوم أنتونيو بانديراس، سلمى حايك، وهارفي جيلين.